بايرن يترقب «معجزة ميلان» أمام الريال في «الأبطال»

رغم صعوبة المهمة، لا يزال بايرن ميونخ الألماني متمسكاً بأمل قلب الموازين أمام ريال مدريد الإسباني وانتزاع بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، المقررة في العاصمة الأوكرانية كييف في 26 مايو المقبل.

فقد خسر بايرن ميونيخ على ملعبه يوم الأربعاء الماضي أمام ريال مدريد 1 - 2 في ذهاب الدور قبل النهائي، ويتأهب الآن لمهمة صعبة في مباراة الإياب بالعاصمة الإسبانية اليوم أمام ريال مدريد الذي يتطلع إلى التتويج باللقب الأوروبي للموسم الثالث على التوالي.

وأبدى بايرن ميونخ، الذي صعد للنهائي الأوروبي آخر مرة قبل خمسة أعوام عندما توج باللقب في 2013، إصراراً شديداً على قلب الموازين لصالحه وإنهاء سلسلة من ست هزائم متتالية في مبارياته أمام الملكي، وربما يستلهم الحماسة من العودة التاريخية التي حققها قبل 30 عاماً والمعروفة باسم «معجزة ميلان».

وفي مناسبتين سابقتين، كان بايرن قد نجح في تحويل هزيمته في مباراة الذهاب إلى الفوز بالنتيجة الإجمالية والتأهل في المنافسات الأوروبية، لكن العودة الأفضل في تاريخه هي «معجزة ميلانو» التي حققها في كأس الاتحاد الأوروبي قبل 30 عاماً.

فقد خسر بايرن حينذاك على ملعبه أمام إنتر ميلان الإيطالي 0 - 2 ثم قلب الموازين عبر مباراة الإياب في ميلانو عندما تغلب على منافسه الإيطالي 3 - 1، ليتعادل الفريقان 3 - 3 ويتأهل بايرن بقاعدة احتساب الهدف خارج الأرض بهدفين.

ذكرى

والجدير بالذكر أن بايرن كان قد حقق تلك العودة تحت قيادة المخضرم يوب هاينكس المدير الفني الحالي للفريق، والذي قاده لثلاثية الدوري والكأس ودوري الأبطال في عام 2013، وقاده خلال الموسم الحالي لحسم لقب الدوري الألماني (بوندسليغا).

ويستمد بايرن ميونخ الحماس والأمل أيضاً مما قدمه يوفنتوس الإيطالي في مواجهة ريال مدريد بدور الثمانية من البطولة الحالية.

فقد حقق الريال الفوز على يوفنتوس في عقر داره 3 - 0 ذهاباً، ثم تقدم يوفنتوس في مباراة الإياب بمدريد بثلاثة أهداف وكاد يقلب الموازين لصالحه لكن الريال حصل على ضربة جزاء سجل منها رونالدو الهدف الذي حسم تأهل الريال للدور قبل النهائي. يدخل بايرن إلى ملعب سنتياغو بيرنابيو، رافعاً شعار «الحرب لم تنته بعد».

ويتعين على العملاق البافاري أن يقدم افضل ما لديه وكان أبلغ دليل على تصميم بايرن على عدم التفريط بمحاولة التأهل إلى النهائي، وتجاوز العقبة الصعبة المتمثلة بحامل اللقب في الموسمين الماضيين، استعارة لاعبه الفرنسي فرانك ريبيري عبارة مأثورة للرئيس الفرنسي الراحل شارل ديغول.

وكتب ريبيري عبر تويتر ،«خسرنا المعركة، لكن الحرب لم تنته بعد». وأضاف ابن الخامسة والثلاثين الذي كان بمثابة محرك بايرن في مباراة الذهاب على ملعب أليانز أرينا في ميونيخ «سنحصل على فرصنا في مدريد»، حيث يحتاج فريقه للفوز 1-صفر أو بفارق أكثر من هدفين.

خطأ

وسمح الخطأ القاتل الذي ارتكبه المدافع البرازيلي رافينيا للبديل ماركو اسينسيو بتسجيل هدف الفوز لريال في الشوط الثاني، ومنح الفريق الملكي أفضلية كبيرة على أرضه، حيث يتطلع فريق المدرب الفرنسي زين الدين زيدان إلى بلوغ النهائي الثالث له تواليا في المسابقة الأوروبية.

ويسعى النادي البافاري بقيادة مدربه المخضرم يوب هاينكس (72 عاماً)، إلى تكرار الإنجاز الذي حققه بقيادته أيضا في 2013، بإحراز ثلاثية الدوري والكأس المحليين ودوري أبطال أوروبا. وحسم بايرن لقب البوندسليغا للموسم السادس تواليا، وسيخوض نهائي كأس ألمانيا ضد إينتراخت فرانكفورت في 19 مايو المقبل.

وعكس المدافع النمسوي دافيد الابا الذي سيعود في الإياب بعد غيابه عن الذهاب بسبب الإصابة، تصميم لاعبي بايرن قبل المباراة. وقال «سنقدم كل ما لدينا في مدريد».

ويفتقد بايرن في مباراة اليوم جهود متوسط الدفاع جيروم بواتينغ والنجم آريين روبن بسبب إصابتهما خلال مباراة الذهاب، لكنه يمكنه الاستفادة من جاهزية خافي مارتينيز وديفيد ألابا.

سلسة

ويتطلع بايرن اليوم إلى وضع نهاية لسلسلة هزائمه الست أمام ريال مدريد، الذي أطاح بالفريق البافاري من دور الثمانية في دوري الأبطال الموسم الماضي، في طريقه نحو الحفاظ على اللقب الأوروبي والتتويج بالبطولة للمرة 12 في تاريخه.

وفي المواجهة التي جمعت الفريقين بدور الثمانية في الموسم الماضي، كان الريال قد تغلب على ميونخ في عقر داره 2 - 1 ثم فاز عليه مجددا 4 - 2 في مباراة الإياب بمدريد، والتي امتدت لوقت إضافي.

ويثق بايرن في قدرته على تسجيل الثنائية المطلوبة لقلب الطاولة على الريال، ويعلق آماله بشكل كبير على تألق روبرت ليفاندوفسكي الذي سبق أن سجل رباعية في شباك الريال في الدور قبل النهائي لبطولة 2013، عندما كان لاعباً ببوروسيا دورتموند.

وواجه المهاجم البولندي ليفاندوفسكي، الذي كثيراً ما رشح للانضمام إلى الريال، بعض الانتقادات إثر إهدار فرصتين تهديفيتين خلال مباراة الذهاب.