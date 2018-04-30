هل يستحق محمد صلاح جائزة أفضل لاعب في العالم؟

يبدو أن التألق اللافت للنجم المصري محمد صلاح لم يتوقف فقط عند محيطنا العربي ومقارنته بالنجمين الكبيرين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي نجمي ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين، كذلك لم تتوقف المطالبة بمنح النجم المصري لقب أفضل لاعب في العالم عن الموسم الحالي على متابعي الكرة الإنجليزية ومحبي محمد صلاح.

فقد نشرت قناة فوكس الرياضية العالمية في نسختها الهولندية استفتاء عن استحقاق النجم الكبير لجائزة أفضل لاعب في العالم، وشارك فيه أكثر من 3000 قارئ وجاءت النتيجة حتى كتابة هذا التقرير متساوية، 50% للذين يرون صلاح يستحق هذه الجائزة فيما ترى نفس النسبة أنه لا يستحقها.

ويعيش محمد صلاح موسماً استثنائيا رفقة فريقه ليفربول الإنجليزي حيث يتربع على عرش هدافي البريميرليغ برصيد 31 هدفا بفارق خمسة أهداف عن المهاجم الإنجليزي هاري كين.

كما قاد الريدز للمباراة قبل النهائية من بطولة دوري أبطال أوروبا، الذي انتهى لقاء الذهاب منها بفوز رفاق صلاح بخمسة أهداف مقابل اثنين، كان الفرعون نجمها الأول بتسجيل هدفين وصناعة اثنين آخرين.