عرض ضخم لإبعاد صلاح عن ريال مدريد

يسعى نادي ليفربول لقطع الطريق على ريال مدريد الإسباني الراغب في جلب النجم المصري محمد صلاح إلى صفوفه، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، من خلال تقديم عرض ضخم لإبقاء لاعبه ضمن صفوفه، وفقا لما كشف عنه موقع "ديلي ستار" البريطاني.

وأوضح المصدر أن مسؤولي النادي على استعداد لفتح باب المفاوضات مع صلاح، مضيفا "الفريق سيقترح على لاعبه رفع راتبه الأسبوعي إلى 185 ألف جنيه إسترليني".

ويبلغ حاليا الراتب الأسبوعي للاعب المنتخب المصري 90 ألف جنيه إسترليني، إلا أن إدارة الفريق أبدت استعدادها لمضاعفة هذا الراتب لقطع الطريق على ريال مدريد.

من جهتها، ذكرت صحيفة "الصن" البريطانية أن ليفربول لا يريد تكرار خطأ الماضي بعد انتقال نجميه السابقين لويس سواريز وفيليب كوتينو إلى برشلونة.

وتابعت أن الفريق يريد أن يبدأ المفاوضات باكرا، قبل بداية منافسات كأس العالم في روسيا، حيث يتوقع أن تزيد أسهم اللاعب المصري مع منتخب بلاده.