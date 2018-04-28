الريال يستعد لموقعة بايرن بفوز صعب على ليجانيس

انتزع ريال مدريد فوزا صعبا من ضيفه ليجانيس 2 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في المرحلة الخامسة والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم والتي شهدت أيضا فوز ريال سوسيداد على أتلتيك بلباو 3 / 1 وتعادل إسبانيول مع لاس بالماس 1/1.

وأنهى ريال مدريد الشوط الأول متقدما بهدفين نظيفين سجلهما جاريث بيل في الدقيقة الثامنة وبورخا مايورال في الدقيقة الأخيرة من هذا الشوط.

وفي الشوط الثاني، سجل داركو براساناك هدف حفظ ماء الوجه لليجانيس في الدقيقة 66.

الوصيف، وتوقف رصيد ليجانيس عند 40 نقطة في المركز السادس عشر.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة ضيفه بايرن ميونخ يوم الثلاثاء المقبل في إياب الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا، علما بأن مباراة الذهاب التي أقيمت في ألمانيا انتهت بفوز الريال 2 / 1.

وأراح زين الدين زيدان مدرب الريال عددا من نجوم فريقه استعدادا لمباراة بايرن يأتي في مقدمتهم كريستيانو رونالدو ومارسيلو وكايلور نافاس وسيرخيو راموس ولوكا مودريتش.

وسجل أهداف ريال سوسيداد ميجيل سان خوسي، لاعب أتلتيك بلباو، (هدفين) بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقتين 15 و54 وميكيل اويارزابال في الدقيقة 37، فيما سجل هدف أتلتيك بلباو راؤول جارسيا في الدقيقة 59 من ركلة جزاء.

ورفع ريال سوسيداد رصيده إلى 46 نقطة في المركز العاشر وتوقف رصيد أتلتيك بلباو عند 40 نقطة في المركز الرابع عشر، بفارق الأهداف أمام إسبانيول وليجانيس وليفانتي، أصحاب المراكز من الخامس عشر حت ى السابع عشر على الترتيب.

وفي المباراة الثالثة، خيم التعادل على 1/1 على المباراة التي جمعت إسبانيول بضيفه لاس بالماس.

وتقدم لاس بالماس بهدف سجله جوناثان كاييري في الدقيقة 29 من ركلة جزاء وتعادل جيرارد مورينو بالاجيرو في الدقيقة 76.

ورفع إسبانيول رصيده إلى 40 نقطة في المركز الخامس عشر، كما رفع لاس بالماس رصيده إلى 22 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الأخير، علما بأنه هبط إلى دوري الدرجة الثانية في الجولة الماضية.