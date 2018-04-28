محمد صلاح يسجل رقماً سلبياً في الدوري الانجليزي

رغم حصول المصري محمد صلاح مؤخرا على لقب أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، وتصدره المريح لقائمة الهدافين، فإن نجم ليفربول يحمل رقما سلبيا في المسابقة.

فحتى مرور 36 مرحلة من المسابقة، يكون صلاح قد أضاع 21 فرصة لتسجيل أهداف مؤكدة، في أكبر عدد من الفرص المهدرة للاعب في المسابقة.

والسبت أضاع صلاح (25 عاما) هدفا مؤكدا في لقاء ليفربول أمام ضيفه ستوك سيتي الذي انتهى بالتعادل السلبي، في المرحلة 36.

واستلم صلاح الكرة من خط منتصف الملعب في الدقائق الأولى، ليجد نفسه منفردا تماما بجاك بوتلاند حارس مرمى ستوك، إلا أنه أضاع الكرة بغرابة، حين حاول وضعها من فوقه بطريقته المعتادة مؤخرا.

وعادل صلاح بأهدافه الـ31، الرقم القياسي للهدافين التاريخيين للـ"بريميرليغ" منذ الاستقرار على إقامته بـ20 فريقا قبل أكثر من 20 عاما، فيما يتبقى له 3 أهداف ليعادل الرقم القياسي لهدافي المسابقة عندما أقيمت بـ22 فريقا.

ويكافح صلاح على جبهتين، إذ لعب دورا مهما في بلوغ فريقه قبل نهائي دوري أبطال أوروبا، علما أن ليفربول هزم روما في ذهاب نصف النهائي 5-2، ليضع قدما في النهائي قبل لقاء الإياب الذي يقام الأربعاء.