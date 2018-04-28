ليفربول يواصل إهدار النقاط ويتعادل سلبياً مع ستوك سيتي

سقط ليفربول في فخ التعادل للمرة الثالثة خلال أربع مباريات بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، حيث تعادل سلبيا على ملعبه اليوم السبت، مع ستوك سيتي المهدد بالهبوط، في افتتاح منافسات المرحلة السادسة والثلاثين من المسابقة.

وحصد ليفربول نقطة واحدة بالتعادل ليرفع رصيده إلى 72 نقطة في المركز الثالث بفارق 18 نقطة خلف مانشستر سيتي الذي حسم اللقب بالفعل، ونقطتين خلف مانشستر يونايتد الذي يستضيف أرسنال غدا الأحد في المرحلة نفسها.

وأنعش ستوك سيتي آماله في البقاء بالدوري الممتاز، حيث رفع رصيده إلى 30 نقطة ليصعد إلى المركز الثامن عشر، علما بأنه يتبقى له مباراة مؤجلة إلى جانب مباراتيه في المرحلتين المتبقيتين بالدوري.

واستطاع ستوك سيتي التصدي للتألق التهديفي للنجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، طوال المباراة، ليتجمد رصيد اللاعب عند 31 في صدارة قائمة هدافي الدوري.