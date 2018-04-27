"السيتي" يغري محرز براتب 9.5 مليون يورو

نقلت صحيفة الشروق الجزائرية عن صحيفة "ذا تايمز" البريطانية قولها إن نادي مانشستر سيتي ومدربه الإسباني جوزيب غوارديولا سيتقدمان بعرض رسمي لإدارة ليستر سيتي قصد إتمام صفقة محرز، مضيفة أنها ستقدم راتبا سنويا "خياليا" لمحرز قصد إقناعه بالانضمام إلى الفريق، ويبلغ الراتب السنوي 9.5 ملايين يورو.

وأوضح "ذا تايمز" أن "السيتي" مستعد أيضا لمنح مكافأة مالية شخصية للاعب الجزائري تبلغ قيمتها نصف مليون يورو، في حال قبوله بالعرض، وإقناعه إدارة فريقه بتسريحه، خاصة إنها كانت العقبة الوحيدة في طريق انضمام اللاعب إلى مانشستر سيتي خلال فترة التحويلات الشتوية في شهر يناير، حيث رفضت كل العروض التي وصلتها من أجله.

وبالإضافة إلى الراتب السنوي والمكافأة المالية الضخمة، فإن تقارير صحفية بريطانية عدة كشفت مؤخرا أن مانشستر سيتي سيقدم عرضا قيمته 70 مليون يورو لنادي ليستر سيتي قصد التخلي عن نجمه الأول، وهو المبلغ نفسه الذي تشترطه إدارة ليستر سيتي قصد بيع عقد اللاعب الجزائري، الذي تنتهي مدته في يونيو من العام 2020.