أنيستا يعلن رحيله عن برشلونة ويكشف وجهته الجديدة

قال أندريس أنيستا قائد برشلونة متصدر دوري الدرجة الأولى الاسباني لكرة القدم اليوم الجمعة أنه سيترك النادي الكاتالوني في نهاية الموسم الحالي.

وأضاف النجم المخضرم إنه سينضم إلى ليفان الصيني بنهاية الموسم، في مؤتمر صحفي أجراه بمقر تدريبات النادي.

وأمضى أنيستا كامل مسيرته في صفوف برشلونة وهو وزميله الأرجنتيني الشهير ليونيل ميسي يملكان أكبر حصيلة من الألقاب على مدار تاريخ النادي برصيد 31 لقبا لكل منهما.

وربما يرتفع الرقم إلى 32 لقبا إذا حسم برشلونة لقب الدوري الاسباني كما هو متوقع الأحد المقبل عندما يواجه ديبورتيفو لاكورونيا.