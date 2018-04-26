مدافع ليفربول: الكابوس يبدأ مع بداية التدريب مع صلاح

أشاد ظهير نادي ليفربول الإنجليزي، ألكسندر أرنولد، بزميله في الفريق، المصري محمد صلاح، وبالمستوى الاستثنائي الذي يقدمه مع "الريدز" هذا الموسم.

وأكد اللاعب الإنحليزي أن ما يجده مدافعي الفرق الأخرى من صعوبات أمام محمد صلاح مرة أو مرتين في الموسم، هو مضطر لمواجهته بشكل يومي في التدريبات.

وقال أرنولد: "أثناء التدريبات يبدأ الكابوس بالنسبة لي، لأنني أقوم بالتدرب أمام محمد صلاح، أحياناً كثيرة لا أحبه لأنه يقوم بتلك الأمور ويجعلنني أعاني".

وأضاف مدافع ليفربول: "هذا هو ما يقوم به كل يوم، أصبح الأمر طبيعياً بالنسبة له، رغم كل ذلك نحن سعداء له للغاية، حتى لو كان يلعب أمامنا في التدريبات".

ويقدم محمد صلاح مستويات مميزة مع "الريدز" منذ بداية هذا الموسم، حيث شارك في 47 مباراة بمختلف البطولات، سجل خلالها 43 هدفا، وحصل على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز من رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية.

وقال أرنولد في تصريحات نقلتها صحيفة "الصن" البريطانية: "خلال الأسبوع: يكون الأمر كارثيا عندما تواجه محمد صلاح في التدريبات".

وأضاف: "هناك بعض الأوقات التي لا أحبه فيها؛ لأنه يقوم بما يفعله مع منافسي ليفربول ضده".

وأتم: "ما يحدث في المباريات الرسمية هو نفسه ما يحصل في التدريبات، ولذا فنحن نكون سعداء باللعب معه أكثر من اللعب ضده".