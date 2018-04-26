صلاح المرشح الأول للكرة الذهبية

هدفان وتمريرتان حاسمتان ضد روما في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، هللت إنجلترا لنجم ليفربول المصري محمد صلاح، ورشحته لأن يصبح أول لاعب ينزل ميسي ورونالدو عن عرش الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم منذ عشر سنوات. «امنحوه الكرة الذهبية!» هذا ما قاله لاعب وسط منتخب ويلز السابق روبي سافاج الذي يعمل محللاً في شبكة «بي بي سي»، وأضاف: «هو جيد إلى هذه الدرجة».

بدوره، رأى قائد ونجم ليفربول السابق ستيفن جيرارد لشبكة «بي تي» الرياضية أن صلاح «من دون أدنى شك أفضل لاعب على الكوكب راهناً».

رفع صلاح على ملعب أنفيلد رصيده إلى 43 هدفاً هذا الموسم في مختلف المسابقات، وذلك بعد نيله جائزة أفضل لاعب في إنجلترا لهذا الموسم، كما سجل 19 هدفاً في آخر 15 مباراة منذ نهاية يناير الماضي. خلال تلك الفترة صام عن التسجيل مرة واحدة ضد مانشستر يونايتد مطلع مارس الماضي. وعما إذا كان صلاح أفضل لاعب في العالم حالياً، قال مدربه الألماني يورغن كلوب: «كي تكون الأفضل في العالم يجب أن تقوم بذلك لفترة أطول. لكن حالته الراهنة استثنائية. هدفه الأول عبقري، وفي الثاني أثبت برودة أعصاب ثم صنع الهدفين. يا له من لاعب!».