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ليفربول يتقدم على روما برباعية وتألق صلاح

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تقدم ليفربول على روما في ذهاب نصف نهائي أبطال أوروبا في الشوط الأول بنتيجة 2-0.

وسجل محمد صلاح هدفي فريقه في الدقيقة 35 و45.

وتمكن النجم المصري محمد صلاح من تسجيل 10 أهداف من أصل 11 مباراة في  دوري_الأبطال هذا الموسم.

وأحرز ساديو ماني الهدف الثالث بصناعة من المبدع صلاح.

أحرز فيرمينيو الهدف الرابع لليفربول.

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