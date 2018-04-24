ليفربول يتقدم على روما برباعية وتألق صلاح

تقدم ليفربول على روما في ذهاب نصف نهائي أبطال أوروبا في الشوط الأول بنتيجة 2-0.
وسجل محمد صلاح هدفي فريقه في الدقيقة 35 و45.
وتمكن النجم المصري محمد صلاح من تسجيل 10 أهداف من أصل 11 مباراة في دوري_الأبطال هذا الموسم.
وأحرز ساديو ماني الهدف الثالث بصناعة من المبدع صلاح.
أحرز فيرمينيو الهدف الرابع لليفربول.
بالفيديو هدف صلاح الاول في #روما— البيان الرياضي (@AlBayanSports) April 24, 2018
ليفربول 4 روما 0#البيان_القارئ_دائما#ليفربول_روما#دوري_أبطال_أوروبا#دوري_الأبطال pic.twitter.com/FBJOtio8o6
بالفيديو هدف #محمد_صلاح الثاني لليفربول أمام #روما— البيان الرياضي (@AlBayanSports) April 24, 2018
ليفربول 3 روما 0#البيان_القارئ_دائما#ليفربول_روما#دوري_أبطال_أوروبا#دوري_الأبطال pic.twitter.com/nuHy1JrOOK