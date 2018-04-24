أنشيلوتي قريب من تدريب المنتخب الإيطالي

أكدت وسائل إعلامية في إيطاليا اليوم الثلاثاء أن كارلو أنشيلوتي أصبح قريبا للغاية من تولي مهمة المدير الفني للمنتخب الإيطالي الأول لكرة القدم.

وأصبح أنشيلوتي، الذي لم يتول تدريب أي فريق منذ رحيله عن بايرن ميونخ الألماني في سبتمبر الماضي، المرشح الأول لتدريب المنتخب الإيطالي بعد إخفاق الأخير في التأهل لبطولة كأس العالم 2018 بروسيا.

وطبقا لما كشفت عنه شبكة "سكاي" الإذاعية الإيطالية، تلقى أنشيلوتي عرضا من الاتحاد الإيطالي لكرة القدم لتولي تدريب المنتخب الوطني.

ومن المنتظر أن ينضم اللاعب الإيطالي السابق أندريا بيرلو إلى الجهاز المعاون لأنشيلوتي.

وقالت صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية: "لا شيء رسميا، ولكن هناك فرص كبيرة لوضع مشروع إعادة بناء الأزوري (المنتخب الإيطالي) تحت قيادة أنشيلوتي".