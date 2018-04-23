ميسي ومورينيو الأعلى دخلاً في العالم

تصدر ليونيل ميسي لائحة أعلى اللاعبين دخلا في العالم في موسم 2017-2018 متفوقاً على غريمه كريستيانو رونالدو، وذلك وفقا لدراسة أجرتها مجلة "فرانس فوتبول" ستنشرها في عدد الثلاثاء.

وسيطر اللاعب الأرجنتيني وفقا لمجلة فرانس فوتبول الفرنسية على المركز الأول ضمن ترتيب الخمسة الأوائل لأكثر اللاعبين دخلا مع احتساب دمج الرواتب الكاملة (قبل اقتطاع الضرائب) والمكافآت والعائدات الإعلانية المتراكمة خلال الموسم الحالي، والتي بلغ مجموعها 126 مليون يورو، مقابل 94 مليونا لرونالدو.

وحل في المركز الثالث في الترتيب البرازيلي نيمار، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، والذي يتعافى في الوقت الحاضر من عملية جراحية أجريت له في البرازيل.

أما الويلزي غاريث بايل، لاعب ريال مدريد، فيحتل المركز الرابع متقدما على المدافع الإسباني جيرار بيكيه لاعب برشلونة.

إلى ذلك، حافظ البرتغالي جوزيه مورينيو (مانشستر يونايتد الإنجليزي) على صدارة ترتيب أعلى المدربين دخلا، أمام الإيطالي مارتشيلو ليبي (مدرب منتخب الصين)، الأرجنتيني دييغو سيميوني (أتلتيكو مدريد الإسباني)، الفرنسي زين الدين زيدان (ريال مدريد الإسباني) والإسباني جوسيب غوارديولا (مانشستر سيتي الإنجليزي).