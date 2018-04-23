غوارديولا يصدم محمد صلاح عقب فوزه بجائزة "الأفضل"

أصر المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، الإسباني بيب غوارديولا، أن نجم فريقه، البلجيكي كيفين دي بروين، كان أحق من نجم ليفربول، المصري محمد صلاح، بالفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي.

وسجل صلاح مع ليفربول 31 هدفاً مع ليفربول هذا الموسم، في حين أحرز دي بروين 12 هدفاً مع الـ"سيتيزنس"، لكن غوارديولا يرى أنه لاعب فريقه يتمتع بتأثير أكبر في المباريات ولا يمكن مقارنته مع غيره.

وقال غوارديولا: "أعرف رأيي حول هذه الجوائز، من وجهة نظري، عندما تقوم بتحليل 10 أشهر، لن تجد لاعباً أفضل من دي بروين فيما يتعلق بالاستمرارية".

وأضاف: "ربما فيما يتعلق بالأرقام هناك لاعبون أفضل منه، لكن لا يوجد لاعب أفضل منه هذا الموسم، بالنسبة لي هو الأفضل".

واستطرد غواريولا قائلاً: "أشعر بأنه الأحق بها، لكن خلال الصيف سيكون متواجداً ببيته كبطل".

وأكد غوارديولا أنه ليس لديه مشكلة إذا عاقب الاتحاد الإنجليزي فريقه مانشستر سيتي على خلفية اقتحام جماهيره لملعب مباراة أمس أمام سوانزي، التي فاز بها 5-0.