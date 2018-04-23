ماذا قال صلاح بعد فوزه بأفضل لاعب في إنجلترا؟

أعرب النجم الدولي المصري محمد صلاح عن سعادته الغامرة بفوزه بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لهذا الموسم.

وقال صلاح إن هذه الجائزة شرف كبير لي، وفخور لفوزي بها، وأشكر كل من قام بالتصويت لي.

وأضاف:" أردت أن أكون ناجحا، وكنت واثقاً من العودة إلى إنجلترا والتألق هنا، كنت أريد أن أثبت للجميع كرة القدم التى أقدمها وما لدى".

وتابع: مع تشيلسي لم أخذ الفرصة كاملة ولكن بعدما انتقلت إلى ليفربول قدمت ما لدي وفزت بهذه الجائزة".

وأضاف صلاح" أريد كسر رقم الأفضل بالدوري الإنجليزى، متبق هدف واحد للانفراد بهذا الرقم، ولكن فى الحقيقة أريد أن أشكر كل من ساعدنى للفوز بتلك الجائزة، وأشكر كذلك زملائي ومدربي يورجن كلوب".