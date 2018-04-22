برشلونة يكتسح إشبيلية ويتوج بطلاً لكأس اسبانيا

توج فريق برشلونة بلقب كأس ملك إسبانيا لكرة القدم للمرة الرابعة على التوالي والثلاثين في تاريخه بتغلبه على إشبيلية 5 / صفر "السبت" في المباراة النهائية للبطولة.

وتقدم برشلونة بهدف سجله لويس سواريز في الدقيقة 13 وأضاف ليونيل ميسي الهدف الثاني في الدقيقة 30 ثم عاد سواريز وسجل الهدف الثاني له والثالث لبرشلونة في الدقيقة 40 ثم أضاف أندريس إنييستا الهدف الرابع لبرشلونة في الدقيقة 52 قبل أن يسجل فيليب كوتينيو الهدف الخامس لبرشلونة في الدقيقة 69 من ركلة جزاء.

وعزز برشلونة رقمه القياسي في عدد مرات الفوز بلقب الكأس حيث فاز باللقب للمرة الثلاثين في تاريخه والمرة الرابعة على التوالي.

وسبق لبرشلونة أن تغلب على إشبيلية 2 / صفر في نهائي الكأس بموسم 2015 / 2016 على استاد "فيسنتي كالديرون".

ويحتل أتلتيك بيلباو المركز الثاني في قائمة أكثر الفرق فوزا بلقب الكأس برصيد 22 لقبا ثم ريال مدريد في المركز الثالث برصيد 19 لقبا.

وخرج برشلونة أمام روما الإيطالي من دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا ، ويأمل الفريق في تعويض هذا الإخفاق الأوروبي من خلال ثنائية الدوري والكأس في إسبانيا.

ويتصدر برشلونة ترتيب الدوري الإسباني بفارق 12 نقطة عن مطارده أتلتيكو مدريد، قبل 5 مباريات على نهاية الموسم.