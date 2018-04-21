مانشستر يونايتد إلى نهائي كأس إنجلترا للمرة الـ 20

عادل مانشستر يونايتد الرقم القياسي المسجل باسم ارسنال وبلغ نهائي مسابقة كأس انجلترا في كرة القدم للمرة العشرين في تاريخه، وذلك بتحويله تخلفه امام توتنهام إلى فوز 2-1 "السبت" في الدور نصف النهائي على ملعب "ويمبلي" في لندن.

وأبقى يونايتد بتأهله إلى النهائي الـ29 له على صعيد الكؤوس (رقم قياسي)، على آماله بانقاذ موسمه وتجنب انهائه خالي الوفاض.

ويدين فريق المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو بتأهله الى التشيلي اليكسيس سانشيز والاسباني اندر هيريرا اللذين سجلا الهدفين في الدقيقتين 24 و62، بعد أن افتتح ديلي آلي التسجيل لتوتنهام في الدقيقة 11.

ويلتقي يونايتد، الباحث عن معادلة رقم ارسنال ايضا من حيث عدد الألقاب "يملك حاليا 13 لقبا"، في المباراة النهائية المقررة في 19 مايو على "ويمبلي" ايضا، مع الفائز من مواجهة الأحد بين تشلسي وساوثمبتون.

وتواصلت عقدة توتنهام مع الدور نصف النهائي الذي انتهى مشواره عنده للمرة الثامنة منذ تتويجه بلقبه الثامن والأخير عام 1991، علما بأن لقبه الأخير بالمجمل يعود إلى 2008 حين أحرز كأس الرابطة.