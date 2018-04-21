محمد صلاح يحطم رقماً قياسياً عمره 31 عاماً

أهدر ليفربول نقطتين ثمينتين أمام مضيفه ويست برومويتش ألبيون وتعادل معه 2 / 2 اليوم السبت ضمن منافسات المرحلة الخامسة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل النجم المصري محمد صلاح الهدف الثاني لليفربول ليرفع رصيده في الدوري الإنجليزي هذا الموسم إلى 31 هدفا، معززا موقعه في صدارة قائمة الهدافين، ومعادلا الرقم القياسي لأكثر عدد من الأهداف يسجله لاعب خلال موسم واحد في تاريخ الدوري الإنجليزي منذ بدء إقامة المسابقة من 38 مرحلة، ويحطم الرقم القياسي لأسطورة ليفربول، إيان راش، الذي سجل 40 هدفا في جميع المسابقات، في الموسم (1986-1987).

وعادل صلاح بذلك عدد الأهداف التي سجلها آلان شيرار بقميص بلاكبيرن في موسم 1995 / 1996 وكريستيانو رونالدو مع مانشستر يونايتد في موسم 2007 / 2008 ولويس سواريز مع ليفربول في موسم 2013 / 2014.

وتقدم ليفربول بهدفين سجلهما داني إنجز وصلاح في الدقيقتين الرابع و72 ثم أدرك ويست برومويتش ألبيون التعادل عن طريق جاك ليفرمور وخوسيه سولومون روندون في الدقيقتين 79 و88.

ورفع ليفربول رصيده إلى 72 نقطة في المركز الثالث بفارق ثلاث نقاط خلف مانشستر يونايتد صاحب المركز الثاني ، الذي كان قد تلقى صدمة مدوية بالهزيمة على ملعبه أمام برومويتش صفر / 1 في المرحلة الرابعة والثلاثين.