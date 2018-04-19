صدمة لجماهير الأرجنتين قبل المونديال

صدم طبيب المنتخب الأرجنتيني جماهير الفريق، عندما رجح عدم جاهزية المهاجم سيرخيو أغويرو بنسبة كاملة، للمشاركة في مونديال روسيا الصيف المقبل.

ووفقا لموقع "سكاي سبورتس"، قال الطبيب هوميرو ديغستينو، إنه لا يتوقع أن يكون أغويرو "جاهزاً بنسبة 100 بالمئة" للمشاركة في المونديال.

وخضع المهاجم الأرجنتيني لعملية جراحية في ركبته مؤخراً، لحل مشكلة يعاني منها منذ مارس، وسيسابق بالتالي الزمن للتعافي من الإصابة والمشاركة في كأس العالم الذي ينطلق بعد أقل من شهرين.

وقال ديغستينو لإذاعة "راديو 10": "عملية التعافي بعد العملية ستستغرق على الأقل 5 أسابيع. وعندما يكون الشخص قد تعرض لإصابات سابقة، التعافي لن يكون بالسرعة المطلوبة".

وأضاف: "الأمر مقلق عندما يخضع لاعب لعملية في الركبة، قبل 60 يوما من المونديال".

ورغم تصريحات ديغستينو المتشائمة، إلا أن رأي الإسباني بيب غوارديولا، مدرب أغويرو في مانشستر سيتي، مختلف، إذ قال إنه يتوقع عودة أغويرو للعب قبل نهاية الموسم.

وستخوض الأرجنتين أولى مبارياتها في المونديال يوم 16 يونيو أمام آيسلندا، وتضم مجموعتها أيضا نيجيريا وكرواتيا.