الفيفا يختار 13 حكماً لإدارة تقنية الفيديو في المونديال

كشف الإيطالي بيرلويجي كولينا، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، خلال ندوة تثقيفية أمس الأربعاء في إيطاليا، أنه تم اختيار 13 حكماً بشكل مبدئي لإدارة تقنية المقاطع المصورة "فيديو" المساعدة للحكام خلال بطولة كأس العالم 2018 بروسيا.

ولم يعلن كولينا عن أسماء الحكام الـ 13 الذين تم اختيارهم، ولكنه أوضح أن 3 منهم يحملون الجنسية الإيطالية، بالإضافة إلى ألمانيين، وهولندي وبرتغالي.

وقال كولينا: "لقد اخترنا بشكل مبدئي 13 مساعداً سيعملون بشكل حصري مع تقنية الفيديو خلال المونديال كما سيكون هناك حكام عاديين آخرين سيعملون مع هذه التقنية أيضا".

ومن المقرر أن تطبق تقنية "الفيديو" المساعدة للحكام لأول مرة خلال بطولات كأس العالم في المونديال القادم الذي يقام في روسيا في الفترة بين يومي 14 يونيو و15 يوليو.

وكان الفيفا قد اختار في وقت سابق 36 حكماً و63 مساعداً لإدارة مباريات كأس العالم 2018، ولكنه لم يكشف حتى الآن عن هوية الحكام المسؤولين عن تقنية "الفيديو" خلال هذا الحدث الرياضي الكبير.

وخلال الندوة، دافع كولينا عن تطبيق تقنية "الفيديو" في المونديال، محذراً في الوقت نفسه بأن التكنولوجيا لا يمكنها القضاء على الجدل نهائياً في كرة القدم ولن تقدم دائماً إجابات شافية، على حد تعبيره.

واستطرد الحكم الإيطالي السابق قائلا: "سيظل هناك أشياء ليس لها إجابات نهائية".

وكانت الندوة التثقيفية التي نظمها الفيفا في مدينة فلورنسا الإيطالية هي إحدى سلسلة الندوات الأخيرة التي ينظمها الاتحاد قبل انطلاق المونديال.

وقبل أيام من انطلاق المونديال، سيجتمع الحكام والمساعدون والمسؤولون عن تقنية الفيديو في العاصمة الروسية موسكو من أجل وضع اللمسات الأخيرة على الاستعدادات التقنية للعرس الكروي الكبير.