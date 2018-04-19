يوفنتوس يهدر نقطتين ثمينتين بالتعادل مع كروتوني

أهدر يوفنتوس نقطتين ثمينتين في صراعه على لقب الدوري الإيطالي لكرة القدم هذا الموسم، بعدما سقط في فخ التعادل 1 / 1 مع مضيفه كروتوني أمس الأربعاء في المرحلة الثالثة والثلاثين للبطولة.

أسفرت باقي المباريات عن فوز نابولي على ضيفه أودينيزي 4 / 2، وروما على ضيفه جنوه 2 / 1، ولاتسيو على مضيفه فيورنتينا 4 / 3، وأتالانتا على مضيفه بينفينتو 3 / صفر، وسامبدوريا على ضيفه بولونيا 1 / صفر، وساسولو على مضيفه فيرونا 1 / صفر، فيما تعادل ميلان مع مضيفه تورينو 1 / 1، وسبال مع ضيفه كييفو سلبيا.

رغم التعادل، ظل يوفنتوس، الذي يحلم بالاحتفاظ باللقب للموسم السابع على التوالي، متربعا على الصدارة برصيد 85، لكن الفارق الذي يفصله عن أقرب ملاحقيه نابولي تقلص إلى أربع نقاط فقط، ليصبح لقاؤهما في المرحلة القادمة بالمسابقة يوم الأحد المقبل، حاسما بنسبة كبيرة في تحديد شكل الصراع على اللقب في الأسابيع المقبلة.

في المقابل، رفع كروتوني رصيده إلى 28 نقطة، ولكنه بقي في المركز الثامن عشر (الثالث من القاع)، ومازال موقفه صعبا في صراعه للهروب من شبح الهبوط للدرجة الثانية.

تقدم أليكس ساندرو ليوفنتوس في الدقيقة 17، غير أن سيمي أدرك التعادل لكروتوني في الدقيقة 65.

وعلى ملعب (سان باولو)، عاد نابولي إلى طريق الانتصارات الذي غاب عنه في المرحلة الماضية، بعدما حقق فوزا مثيرا 4 / 2 على ضيفه أودينيزي.

ارتفع رصيد نابولي، الساعي لاستعادة اللقب الغائب عن خزائنه منذ موسم 1989 - 1990، إلى 81 نقطة في المركز الثاني، في حين تجمد رصيد أودينيزي، الذي تلقى خسارته العاشرة على التوالي في المسابقة، عند 33 نقطة في المركز الرابع عشر.

تقدم أودينيزي بهدف مباغت حمل توقيع يعقوب جانكتو في الدقيقة 41، وتعادل لورينزو إنسيني لنابولي في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

تواصلت الإثارة في الشوط الثاني، حيث أعاد سفانتي إنجيلسون التقدم لأودينيزي مجددا في الدقيقة 55، فيما تعادل راؤول ألبيول سريعا لنابولي في الدقيقة 64.

وشدد نابولي من هجماته بحثا عن الهدف الثالث، حتى تحقق له ما أراد في الدقيقة 70 عن طريق أركاديوز ميليك، فيما أطلق لورينزو تونيللي رصاصة الرحمة على آمال أودينيزي في التعادل، عقب تسجيله الهدف الرابع لنابولي في الدقيقة 75.