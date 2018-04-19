اليونايتد يستعيد اتزانه في البريميرليغ على حساب بورنموث

استعاد مانشستر يونايتد اتزانه سريعا في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وعاد لعزف نغمة الانتصارات في البطولة بفوز ثمين 2 / صفر على مضيفه بورنموث أمس الأربعاء، في المرحلة الخامسة والثلاثين من المسابقة.

وعزز مانشستر يونايتد موقعه في المركز الثاني بجدول المسابقة، وحافظ على فرصته قوية في إنهاء الموسم بمركز الوصافة، حيث رفع رصيده إلى 74 نقطة في المركز الثاني بفارق أربع نقاط أمام ليفربول صاحب المركز الثالث انتظارا لباقي مباريات المرحلة.

وكان مانشستر يونايتد سقط في فخ الهزيمة صفر / 1 على ملعبه في المرحلة الماضية يوم الأحد الماضي، لتحسم هذه الهزيمة لقب المسابقة رسميا لصالح جاره ومنافسه التقليدي العنيد مانشستر سيتي الذي يتصدر جدول المسابقة حاليا برصيد 87 نقطة.

ولكن مانشستر يونايتد استعاد اتزانه سريعا بالفوز على مضيفه بورنموث بهدفين، سجلهما كريس سمولينج والبلجيكي روميلو لوكاكو في الدقيقتين 28 و70 .