اتفاق مبدئي على تطبيق العطلة الشتوية في الكرة الانجليزية

تم التوصل لاتفاق "من حيث المبدأ" بشأن منح فترة راحة شتوية لأندية كرة القدم الانجليزية، حسبما أفادت شبكة (سكاي سبورتس) الإخبارية اليوم الأربعاء.

أجرى الاتحاد الانجليزي لكرة القدم مناقشات مع إدارة الدوري الانجليزي الممتاز ورابطة أندية المحترفين الانجليزية، بشأن إمكانية منح أندية الكرة الانجليزية عطلة شتوية للمرة الأولى ما بين شهري يناير وفبراير عام 2020.

تدعو الخطة، التي تم التوصل لاتفاق بشأنها، إلى خوض جولة واحدة لمباريات البطولة على مدار أسبوعين، مما يمنح كل فرق من الفرق العشرين المشاركة في الدوري الانجليزي الممتاز فترة راحة لا تقل عن 13 يوما.

بالإضافة إلى ذلك، فإن مباريات الدور الخامس لبطولة كأس الاتحاد الانجليزي، التي عادة ما تقام في عطلة نهاية الأسبوع في شهر فبراير من كل عام، سوف تنتقل إلى منتصف الأسبوع، مع اللجوء إلى خوض الوقت الإضافي وركلات الترجيح في لقاءات البطولة التي تنتهي بالتعادل، بدلا من إعادة المباريات حسبما هو متبع حاليا.

يرجع السبب في اتخاذ هذا القرار المبدئي إلى منح اللاعبين الكبار في الأندية الانجليزية فترة راحة، والاستمرار في مساندة فرص انجلترا في التتويج بلقب كأس الأمم الأوروبية المقبلة (يورو 2020).

بدأت فكرة الراحة الشتوية في عدد من البلدان الأوروبية منذ عدة أعوام حتى الآن، لكن تعثر تطبيقها دائما في المملكة المتحدة بسبب عدم الرغبة في تداخلها مع فترة أعياد الميلاد (كريسماس) التقليدية والمربحة.