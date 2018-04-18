إنجاز جديد.. صلاح بالتشكيلة المثالية للدوري الإنجليزي

اقتحم الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول التشكيلة المثالية للدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم، التي عادت خمسة مراكز فيها للاعبي مانشستر سيتي الذي حسم لقب 2017-2018 لصالحه. بحسب ما أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين، اليوم.

وبرز صلاح (25 عاماً) بشكل كبير في موسمه الأول مع ليفربول، بعد انضمامه إلى صفوفه في صيف 2017 قادماً من روما الإيطالي. ويتصدر اللاعب الدولي حالياً ترتيب هدافي البريميرليغ برصيد 30 هدفاً، وسجل 40 هدفاً لنادي "الحمر" في مختلف المسابقات.

وهيمن لاعبو مان سيتي، الذي قاده المدرب الإسباني بيب غوارديولا، هذا الموسم إلى لقب خامس في بطولة إنجلترا، وثالث منذ بدء اعتماد الدوري الممتاز (موسم 1992-1993)، على التشكيلة المثالية، يتقدمهم البلجيكي كيفن دي بروين والإسباني دافيد سيلفا والأرجنتيني سيرخيو أغويرو.

أما غريم مان سيتي مانشستر يونايتد، فاكتفى بلاعب واحد في التشكيلة هو حارسه الإسباني دافيد دي خيا، بينما كان توتنهام الوحيد بين الأندية المتبقية، الذي حظي بأكثر من لاعب في التشكيلة، وذلك عبر مهاجمه هاري كاين، والدنماركي كريستيان اريكسن والبلجيكي يان فيرتونغن.

التشكيلة:

حراسة المرمى: دافيد دي خيا (مانشستر يونايتد).

الدفاع: كايل ووكر والأرجنتيني نيكولاس أوتامندي (مانشستر سيتي)، البلجيكي يان فيرتونغن (توتنهام)، والإسباني ماركوس ألونسو (تشلسي).

خط الوسط: البلجيكي كيفن دي بروين والإسباني دافيد سيلفا (مانشستر سيتي) والدنماركي كريستيان إريكسن (توتنهام).

الهجوم: المصري محمد صلاح (ليفربول)، هاري كين (توتنهام)، الأرجنتيني سيرخيو أغويرو (مانشستر سيتي).