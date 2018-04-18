صراع بين برشلونة والريال على ضم صلاح

يبدو أن توهج محمد صلاح برفقة فريق ليفربول الإنجليزي، قد أسال لعاب الكثير من الأندية الأوربية الكبيرة، التي تطمح إلى الاستفادة من خدمات الفرعون المصري. تقارير صحفية تتحدث عن وجهة محمد صلاح المُفضلة. فما هي ياتُرى؟

هل يخطف فريق برشلونة النجم المصري محمد صلاح؟

ويعيش محمد صلاح موسما رائعا برفقة فريق ليفربول، إذ ساهمت مهارات وأهداف الفرعون المصري في مساعدة فريقه الإنجليزي على احتلال المركز الثالث في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، فضلا عن تأهله إلى دور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وخطف محمد صلاح (25 عاما) الأضواء بشكل كبير في هذا الموسم، وهو ما جعله محط أنظار العديد من الفرق الأوروبية الكبيرة، التي تطمح إلى الاستفادة من خدمات النجم المصري في الموسم المقبل، الذي يبدو أنه لن يطيل المقام برفقة "الريدز"، حسب ما تُشير إليه العديد من التقارير الصحفية.

وفي هذا الصدد، أكد موقع "ديلي ستار" نقلا عن لاعب برشلونة الإسباني فيليبي كوتينيو قوله، إن نجم ليفربول محمد صلاح يريد اللعب مع الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، وأضاف الموقع البريطاني أن صلاح يُفضل الانتقال إلى العملاق الكتالوني.

وأشار موقع "ديلي ستار" بناء على معلومات استقاها من وسائل إعلام إسبانية، أن فريق برشلونة يضع النجم الفرنسي أنطوان غريزمان كأولوية، من أجل التعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية، بيد أن النادي الكتالوني سيوجه أنظاره بقوة من أجل التعاقد مع محمد صلاح في حال فشل صفقة غريزمان.

من جهة أخرى، قال الدولي المصري السابق أحمد حسام "ميدو" إن مواطنه صلاح يُناسب فريق ريال مدريد بشكل أكبر، وأضاف:"ريال مدريد يريد محمد صلاح وكلنا يرى أداء كريم بنزيما وغاريث بيل الضعيف هذا الموسم.. ريال مدريد سيكون قادرا على الاستفادة من قوة صلاح".

وتابع نجم المنتخب المصري السابق "أعلم أن الكثير من الناس لن تتفق معي، لكني أعتقد أن محمد صلاح هو أحسن لاعب في تاريخ الكرة المصرية".