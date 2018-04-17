الأسطورتان بيليه وليبي ونجوم العالم يستعرضون في دبي

التقى الأسطورة بيليه أفضل من لعب كرة القدم في العالم مع الاسطورة مارسيلو ليبي الفائز بكأس العالم وأفضل المدربين العالميين كمدربين في مباراة ودية استعراضية على أرض حديقة أوبرا دبي المعلّقة بمدينة دبي الساحرة.

ففي 21 مارس، وقبل 85 يومًا من تاريخ المباراة الأولى في كأس العالم لكرة القدم 2018™، جمعت هوبلو بين أصدقاء الماركة للاحتفاء بهذه الرياضة الجميلة من خلال تنظيمها لمباراة ودية في إطار فعاليّات بازلوورلد 2018. واليوم، وقبل 60 يومًا من انطلاق كأس العالم لكرة القدم 2018™، تعاونت الماركة مع شريكها في الإمارات العربيّة المتّحدة شركة أحمد صديقي وأولاده لجمع أصدقاء الماركة ولاعبي كرة قدم من المنطقة في إطار مباراة إياب بعد التعادل المسجّل في مباراة بازل بين الفريقين اللذين شُكّلا فقط لتلك المناسبة، والذي كان لقاءً لطالما حلم به عُشّاق كرة القدم. مجسّدةً شعارها "أولى، فريدة، مختلفة"، دعت هوبلو سفير الماركة بيليه لتدريب فريقه الأول في دبي، استعدادًا لخوض هذه المباراة التي أُقيمت في حديقة الأوبرا المعلّقة في دبي، لتشهد بذلك أول منافسة منذ افتتاحها. وفي الجهة المقابلة من المعلب، تولّى صديق الماركة ليبي تدريب الفريق المنافس. وتمّ ضبط وقت المباراة بواسطة ساعة بيغ بانغ ريفيري 2018 فيفا وولد كاب روسيا™ الذكيّة التي أُطلقت مؤخرًا.

حديقة أوبرا دبي المعلّقة تحوّلت إلى ملعب كرة قدم

بعد حدائق القصر الملكي في باريس والقاعة 4 في بازلوورلد، اختارت شركة صناعة الساعات السويسرية الفاخرة مكانًا قريبًا من برج خليفة، البرج الأطول في العالم، ومطلًا على النافورة الأكبر في العالم، نافورة دبي مول، لإطلاق صافرة بداية هذه المباراة الفريدة والاستثنائية المنظّمة في هذا الموقع المتميّز.

في هذا السياق، قال محمد عبد المجيد صديقي، رئيس قسم الشؤون التجارية لشركة صديقي القابضة: "يسرّنا أن نبدأ من هنا، من دبي، العدّ التنازلي لبطولة كأس العالم التي ستقام هذا الصيف. نحن نتشارك مع هوبلو ومع عملائنا الشغف بالساعات وبكرة القدم، وهذه طريقة رائعة للجمع بين هذين العالمين".

وأشار صديقي إلى أن هوبلوأدخلت الحماس إلى دبي وإلى قلوب اللاعبين والجمهور الذين يعشقون هذه الرياضة الجميلة التي توحدّنا. فهذه المباراة الأسطورية تجمع بين نجوم من عالم كرة القدم وبعض أبرز وجوه هذه الرياضة في المنطقة، تحت إشراف المدرّبين الأسطوريّين بيليه ومارسيلو ليبي.

وقال ريكاردو غوادالوبي، الرئيس التنفيذي لهوبلو "كان ذلك حلم راود الجميع وقد حقّقته لهم هوبلو! هذه مباراة تمنّيناها كلّنا. فرؤية أصدقاء العلامة، والنجوم، والأساطير على أرض الملعب معاً والجمع ما بين مشاهير لم يتسنّ لهم أبداً أن لعبوا سوياً في مباراة ودية مع تقسيمهم إلى فريقين قد جاء أفضل ممّا تمنّيناه! ما من برهان أفضل على أنّ كرة القدم رياضة تجمع بين الأشخاص!"

وقال دافيد تيديسكي، المدير الإقليمي لهوبلو في الشرق الأوسط وإفريقيا، : "الناس في المنطقة، كما في جميع أنحاء العالم، يحبّون كرة القدم. إنّها رياضة تجمع الناس. نحن نحاول أن نطبّق شعار "فنّ الانصهار" الخاص بهوبلو في كلّ ما نقوم به، وقد نجحنا في القيام بذلك في المباراة الوديّة في دبي، حيث جمعنا بين أساطير في عالم كرة القدم لم يسبق لهم أن تواجهوا في مثل هذه التشكيلة. فرحتنا لا تقلّ عن فرحة عملائنا بعد عيشنا هذه التجربة الفريدة التي طغت عليها أجواء الحماس لكأس العالم لكرة القدم".

قبل انطلاق المباراة، كلّ شيء جاهز، من لوحة الحكم المساعد إلى ساعة بيغ بانغ ريفيري 2018 فيفا وورلد كاب روسيا™ التي كُشف عنها مؤخرًا وقُدّم عرض حي عن وظائفها. وبفضل تكنولوجيا هوبلو الذكية على معصمه، تمكّن الحكم من متابعة إشعارات تقنية خطّ المرمى مباشرةً، كما سيفعله الحكّام خلال مباريات كأس العالم لكرة القدم 2018™وفوجئ الحشد برؤية قافزين بالمظلّات متزيّنين بعلم الإمارات وبشعار كلّ من هوبلو وشركة أحمد صديقي وأولاده، يحلّقون في السماء. وقدّم الثلاثي عرضًا جويًا جريئًا قبل الهبوط قرب ملعب كرة القدم.

وفقًا للبروتوكول المعتمد، تبادل الفريقان علميهما في بداية المباراة. وبغض النظر عن التقليد، شكّل ذلك رمزًا لمباراة وديّة بامتياز تُنظّم تحت راية الصداقة. وفي الاستراحة الفاصلة بين الشوطين، برهن عرض للعب كرة القدم بالأسلوب الحرّ أنّه بالإمكان فعل أيّ شيء بهذه الكرة.

في نهاية المباراة، بقيت روح الحماس والحيوية لكرة القدم متّقدة في حفل استقبال مفعم بالأجواء الحماسيّة لملاعب كرة القدم، أقيم في الموقع المتميّز عينه، واختلط في إطاره الضيوف باللاعبين والتقوا بعضًا من شخصيّاتهم المفضّلة في عالم كرة القدم. تلا تلك الأمسية التي لا تُنسى عشاء خاص، ضمّ فريقَي هوبلو وشركة أحمد صديقي وأولاده، بالإضافة إلى اللاعبين والأصدقاء.