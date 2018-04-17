بالفيديو.. بيليه: يحزّ في نفسي عدم المشاركة في مونديال روسيا!



أبدى الجوهرة السوداء البرازيلي إدسون أرانتيس دو ناسيمنتو المعروف بـ "بيليه" ثقته في المدرب "تيتي" للذهاب بعيدا في نهائيات كأس العالم المقبلة، التي ستنطلق 14 يونيو المقبل في روسيا، واسترجاع هبة المنتخب البرازيلي التي أهينت في مونديال 2014.

جاء ذلك خلا مؤتمر صحافي على هامش زيارته لدبي لحضور مباراة ودية، حيث عبر عن ثقته في تتويج المنتخب البرازيلي بكأس العالم المقبلة، وبخاصة في وجود المدرب "تيتي" الذي يعتقد أنه يملك الوقت الكافي لوضع "السيليساو" في الطريق الصحيح، حسب بيليه، الذي استدرك بقوله إن كرة القدم عبارة عن صندوق مليء بالمفاجآت.

وقال بيليه إن منتخب البرازيل يملك لاعبين موهوبين ينشطون في أقوى الدوريات الأوروبية، لكن مشكلتهم الوحيدة هي قلة الوقت لتجميعهم وتقوية نسق لعبهم الجماعي.

وفيما يخص النجم نيمار، قال بيليه: "أعتقد - ومن دون أدنى شك - انه (نيمار) دعامة أساسية للمنتخب البرازيلي، وأتوقع أنه سيكون جاهزا لخوض غمار منافسات كأس العالم، كون إصابته ليس من النوع الخطر، ولا نعرف ما تخبئه الأيام.

وعن حياته الشخصية، قال الجوهرة السوداء إنه يعيش حياة سعيدة، مضيفاً في مزاحه مع محاوريه: "أتأسف لعدم مشاركتي في مونديال روسيا، وعلى الرغم من ذلك فأنا بسعادة".

وانتهز بيليه الفرصة ليوجه شكره لكل من وقف معه في وعكته الصحية، التي ألمت به مؤخراً، قائلاً: أشكر كل من راسلوني من جميع أنحاء العالم للاطمئنان على صحتي".