تعرف إلى مخطط الريال لخطف نيمار

في الوقت الذي توّج فيه باريس سان جيرمان بطلاً للدوري الفرنسي للمرة الخامسة في ست سنوات، ارتفعت حدة الشائعات حول رحيل متسرع للنجم نيمار من النادي العاصمي، كون نادي العاصمة الاسبانية الريال يوّد الفوز بمهاجم النادي البارسي بأي ثمن كان.

فقد كشفت صحيفة "آس" اليوم الاثنين أن والد نيمار ووكيل أعماله في الوقت نفسه، تحدث مع مسؤولي ريال مدريد حول عقد ابنه، ثم طلب من رئيس باريس سان جيرمان بدء مفاوضات مع النادي الإسباني لتحويل نجله نيمار.

وذكرت الصحيفة أن ريال مدريد يريد أن تتم الاجراءات بسرعة من أجل حسم صفقة انتقال نيمار من نادي العاصمة الفرنسية إلى نظيره المدريدي قبل انطلاق نهائيات كأس العالم في روسيا، التي ستبدأ في 14 يونيو المقبل.

وفي انتظار ما تسفر عنه الايام المقبلة، يبقى نيمار باريسياً حتى ولو كان منذ أسابيع عدة يتواجد في البرازيل للتعافي من إصابة في مشط القدم اليمنى.

يذكر أن نادي باريس جيرمان يصرّ على تطمين جمهوره بأن النجم البرازيلي نيمار، الذي أجريت له عملية جراحية في 3 مارس الماضي، سيعود إلى ملاعب دوري الدرجة الأولى الفرسية قبل نهاية الموسم، لكن ليس هناك شيء مؤكد.