حسناء الدنمارك تدعم محمد صلاح في سباق الكرة الذهبية

قالت النجمة الدنماركية كارولين فورنياكي المصنفة الثانية عالميا بين رابطة محترفات التنس، إن النجم المصري محمد صلاح هو من أفضل اللاعبين بالعالم حاليا ويستحق الكره الذهبية.
وأضافت كارولين فورنياكي "أنا في غاية السعادة بتأهل فريقي المفضل (ليفربول) لنصف نهائي الأبطال منذ سنين،" "إنني معجبة بمحمد صلاح.. .. آمل أن آراه قريبا."
وأضافت الحسناء التي تشجع نادي ليفربول: "أتمنى فقط أن نكون قادرين على التمسك به لأطول فترة ممكنة"، وفقا لموقع "سبورت 360" الرياضي.
وكان ليفربول كان قد حجز مقعده في المربع الذهبي للبطولة بعد فوزه الكبير على مانشستر ستي بنتيجة 5-1 في مجموع المباراتين (ذهاب وإياب).
ويعتلي صلاح قمة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 30 هدفا، فيما ارتفع رصيد هاري كين للهدف رقم 25.