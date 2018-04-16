حسناء الدنمارك تدعم محمد صلاح في سباق الكرة الذهبية

لم يكن من السهل قبل قرن أو قرنين من الآن، أن يدرس المستشرق الغربي شرقنا العربي إجمالاً، إلا إذا تنكر لفكره ظاهرياً، لحرصه الشديد على ألا تضيع إمكانياته المعرفية الهائلة وما استأثر به من آداب ولغات تعنى بهذا الشرق دون زيارته والتبحر به،