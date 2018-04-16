بيليه: نيمار سيلعب المونديال والـ "سيليساو" جاهز لروسيا

تحدث ملك الكرة البرازيلي بيليه على هامش مباراة ودية في دبي، عن مواطنه نيمار، الذي يعاني من إصابة حالياً، موضحاً أن نجم باريس سان جرمان سيكون جاهزاً لخوض غمار منافسات نهائيات كأس العالم 2018 في روسا.

وقال أسطورة الكرة البرازيلية: "أعتقد أن نيمار سيكون لائقاً لكأس العالم (في يونيو)، لأن إصابته ليست سيئة للغاية"، وهو لاعب مهم للمنتخب البرازيلي من دون شك".

وأضاف بيليه (77 عاما)، الذي كان يمارس رياضة المشي على هامش مباراة ودية في دبي: بالطبع أريد أن تتوج البرازيل بطلة للعالم، لكن كرة القدم هي بئر مفاجآت".

وقال "أنا واثق بأننا سنبلي بلاء حسناً في روسيا (14 يونيو - 15 يوليو) لأننا "نملك ثلة من اللاعبين الممتازين الذين يَتطوّرون في أوروبا، ومشكلتنا هي كيف نجعلهم يلعبون معاً".

وختم بيليه تصريحه بأمله في أن يمثل البرازيل منتخب جيد في كأس العالم المقبلة، حتى لا يكرر منتخب السيليساو مهزلة (7-1) في نصف النهائي العام 2014.