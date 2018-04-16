زيدان يكشف سبب استبعاد غاريث بيل

اعترف المدير الفني لريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان، عقب فوز فريقه 2-1 على مضيفه ملقا أمس الأحد في ختام الجولة 32 من الدوري الإسباني، أن "منح الفرصة لبعض اللاعبين وإراحة آخرين كان أمراً مهماً بالنسبة للفريق، مؤكداً أنه "ليس من السهل مواجهة فريق لا يستحق هذه المكانة المتأخرة في الجدول".

وقال زيدان خلال المؤتمر الصحافي بعد المباراة: "لعبنا بجدية وقدمنا مباراة جيدة للغاية واحترمنا المنافس وخرجنا بنتيجة طيبة".

كما تطرق المدرب الفرنسي، الذي حقق الانتصار رقم 100 له مع "الميرينغي" خلال 140 مباراة، للحديث حول الويلزي غاريث بيل الذي ظل في مدريد وخرج من قائمة المباراة.

وقال في هذا الصدد: "شأنه شأن الآخرين، أرحت ثلاثة أو أربعة لاعبين".

كما أشاد زيزو بالمباراة التي قدمها إيسكو، الذي سجل الهدف الأول وصنع الثاني، وأشار: "سعيد للغاية بالمباراة التي قدمها وبهدفه، إنه أمر مهم.. عاد لبيته وقدم مباراة كبيرة.. سعيد من أجله.. استحق الاستقبال الذي وجده من الجماهير لأنه كان لاعبا مهماً في صفوف ملقا، وهو حالياً كذلك بالنسبة للريال".

وتحدث زيدان عن التغييرات التي أجراها في تشكيل الفريق خلال مباراة الأمس، وخططه من أجل الوصول بالفريق في أفضل حالة بدنية خلال مباراتي نصف نهائي دوري الأبطال أمام بايرن ميونخ الألماني.

وأتم المدرب الفرنسي: "الأمر ليس سهلاً، أحاول تطبيق الأمر بأفضل طريقة ممكنة.. لا يمكن فعل هذا مع جميع اللاعبين، أمامنا مباراة في الليغا قبل مواجهة نصف النهائي، وسنرى ماذا سنفعل.. الفريق يمر بفترة جيدة، ومن المهم أن يكون الجميع في كامل جاهزيتهم".