مانشستر سيتي على موعد مع خمسة أرقام قياسية

بعد حسمه لقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم عن جدارة، يتطلع مانشستر سيتي إلى استغلال المباريات الخمس المتبقية له في البطولة هذا الموسم لتحطيم أكثر من رقم قياسي في تاريخ البطولة.

وحصد مانشستر سيتي اللقب ليكون الثالث له في آخر سبعة مواسم للمسابقة. وجاء الحسم عن جدارة رفعت رأس لاعبي الفريق ومديره الفني جوسيب جوارديولا، الذي أصبح أول مدرب إسباني يفوز بلقب البطولة على مدار تاريخها الطويل.

وانهالت عبارات الإشادة والتهنئة على جوارديولا وفريقه بعد حسم اللقب، والذي توج به رسميا أمس الأحد من خلال هزيمة منافسه المباشر مانشستر يونايتد صفر / 1 أمام ويست بروميتش ألبيون في المرحلة الرابعة والثلاثين من المسابقة.

وقال جوارديولا ، في تصريحات على موقع الانترنت الخاص بالنادي: الأداء الذي قدمناه في البطولة هذا الموسم كان رائعا، وأشعر بالسعادة لتواجدي هنا وكوني جزءا من هذا النادي".

وأضاف: "هذه مجموعة مثيرة ورائعة من اللاعبين... هذا النادي مدهش على كافة الأصعدة".

وتفوق مانشستر سيتي بجدارة على باقي منافسيه في المسابقة هذا الموسم.

وبعد تعادل الفريق مع إيفرتون في المرحلة الثانية من المسابقة، انطلق في مسلسل من الانتصارات المتتالية محققا رقما قياسيا في الدوري الإنجليزي بالفوز في 18 مباراة متتالية، ليعزز موقعه في صدارة جدول المسابقة بفارق 15 نقطة قبل بداية عام 2018.

وفي منتصف يناير الماضي، مني الفريق بهزيمته الأولى في المسابقة وكانت أمام ليفربول كما ترنح الفريق قليلا في مطلع أبريل الحالي بهزيمتين متتاليتين أمام ليفربول ذهابا وإيابا في دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا وسقوطه أمام مانشستر يونايتد 2 / 3 في الدوري الإنجليزي مطلع الأسبوع الماضي، وهي الهزيمة التي أرجأت فوز الفريق بلقب الدوري حتى الأسبوع الحالي.

وعلى الرغم من هذا، رد الفريق بقوة أمس الأول السبت وانتزع فوزا غاليا 3 / 1 على توتنهام في عقر داره، ثم توج باللقب رسميا أمس الأحد بعد هزيمة مانشستر يونايتد المفاجئة أمام ويست بروميتش ألبيون صاحب المركز الأخير في جدول المسابقة.

وقال فينسان كومباني قائد الفريق: "تقدم يا سيتي! الأبطال".

وأوضح: "أشعر بأنني أحلق فوق القمر، أشعر بسعادة بالغة لأنني أشارك جماهير الفريق هذه اللحظة الرائعة... نحن الأبطال الآن ونشكر كل من ساندنا وخاصة في الأسبوع الأخير، ونشكر الجميع. إنه موسم رائع بكل المقاييس".

وبعد فوزه بلقب المسابقة رسميا، سيكون هدف الفريق بقيادة جوارديولا في الأسابيع المتبقية من البطولة هو تحطيم عدد من الأرقام القياسية المثيرة للمسابقة.

وحقق مانشستر سيتي حتى الآن 28 انتصارا في 33 مباراة خاضها بالمسابقة هذا الموسم، ويحتاج الفريق إلى الفوز في ثلاث فقط من المباريات الخمس المتبقية له ليحطم الرقم القياسي لعدد الانتصارات التي يحققها أي فريق في موسم واحد والمسجل باسم تشيلسي الذي حقق 30 انتصارا في طريقه للفوز باللقب في الموسم الماضي.

كما حصد مانشستر سيتي 87 نقطة حتى الآن، وأصبح بحاجة فقط إلى ثماني نقاط من مبارياته الخمس المتبقية لمعادلة الرقم القياسي لعدد النقاط التي يحصدها أي فريق في موسم واحد بالدوري الإنجليزي، وهو الرقم المسجل باسم تشيلسي (95 نقطة) في موسم 2004 / 2005.

وإذا حقق مانشستر سيتي الفوز في ثلاث من المباريات الخمس الباقية له في المسابقة هذا الموسم سيحطم هذا الرقم المسجل باسم تشيلسي.

ويتفوق مانشستر سيتي على جاره ومنافسه مانشستر يونايتد صاحب المركز الثاني في جدول المسابقة حاليا بفارق 16 نقطة، لكنه يحتاج إلى توسيع هذا الفارق قليلا لمعادلة أو تحطيم أكبر فارق من النقاط يحرزه البطل على وصيفه في تاريخ المسابقة وهو 18 نقطة وحققه مانشستر يونايتد في موسم 1999 / 2000.

وسجل مانشستر سيتي 93 هدفا في 33 مباراة خاضها بالمسابقة حتى الآن بمتوسط تهديف بلغ أكثر من 2.8 هدف في المباراة الواحدة، وإذا حافظ على نفس المتوسط في المباريات الخمس الباقية، لن يجد الفريق أية صعوبة في تحطيم الرقم القياسي لعدد الأهداف التي يحرزها أي فريق في موسم واحد بالمسابقة والمسجل باسم تشيلسي في موسم 2009 / 2010 عندما سجل 103 أهداف.

كما يستطيع مانشستر سيتي تحطيم الرقم القياسي لفارق الأهداف الذي يحققه أي فريق في البطولة، حيث يبلغ فارق الأهداف الإيجابي لصالح مانشستر سيتي حاليا 68 هدفا، فيما يستحوذ تشيلسي على الرقم القياسي بفارق أهداف بلغ 71 هدفا في موسم 2009 / 2010.

وقال البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لمانشستر يونايتد، في تصريحات إعلامية: "فاز مانشستر سيتي باللقب لأنه كان الفريق الأفضل في الموسم... عندما يتوج فريق باللقب وعن جدارة فإنه يستحق اعتراف الناس بهذا".