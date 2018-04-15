ايندهوفن يحرز لقب الدوري الهولندي للمرة الـ 24

انتزع ايندهوفن لقب دوري الدرجة الأولى الهولندي لكرة القدم للمرة 24 في تاريخه على إستاد فيليبس، الذي غمرته أجواء الفرحة والسعادة عقب انتصاره 3-صفر على اياكس أمستردام، الذي أنهى اللقاء بتسعة لاعبين.

وسجل جاستون بيريرو ولوك دي يونج في الشوط الأول وأضاف ستيفن بيرخفين الهدف الثالث لصالح ايندهوفن بعد بداية الشوط الثاني.

ورفع الانتصار رصيد فريق المدرب فيليب كوكو إلى 80 نقطة من 31 مباراة ليتسع الفارق إلى 10 نقاط، وهو ما لا يمكن لأياكس صاحب المركز الثاني تعويضه قبل ثلاث جولات على نهاية الموسم، وهذا هو ثالث لقب للدوري يناله ايندهوفن خلال أربعة مواسم.

وضع بيريرو فريق ايندهوفن في المقدمة خلال الشوط الأول بفضل رد فعله السريع بعد إبعاد تسديدة هيرفينج لوزانو من على خط المرمى.

واتسم إيقاع المباراة بالسرعة قبل أن يمنح هدف دي يونج الثاني من ضربة رأس اثر تمريرة عرضية من جوشوا برينيت الهدوء لأصحاب الأرض.

وحسم ايندهوفن المباراة واللقب بعد تسع دقائق من بداية الشوط الثاني عندما أحكم ستيفن بيرخفين السيطرة على كرة عالية وسددها أرضية في مرمى أياكس.

وطرد الأرجنتيني نيكولاس تاليافيكو مدافع اياكس لحصوله على الإنذار الثاني في وقت متأخر من المباراة قبل أن يخسر بعدها بدقائق جهود سيم دي يونج، الذي طرد ببطاقة حمراء مباشرة. وهذا هو الموسم الرابع الذي يخسر فيه اياكس لقب الدوري.

واحتل ايندهوفن صدارة الترتيب منذ منتصف سبتمبر 2017 وخسر ثلاث مرات فقط خلال مسيرته في الدوري هذا الموسم.