نيمار يكشف عن تاريخ عودته

توقع نيمار في مقابلة تلفزيونية مع قناة (Globo TV "Atlas Horas") البرازيلية) أن يتعافى بشكل كامل من إصابة في القدم بحلول منتصف مايو المقبل، مؤكداً أنه سيكون جاهزا للمشاركة مع المنتخب البرازيلي في نهائيات كأس العالم بروسيا في الصيف المقبل.

وأصيب المهاجم البالغ من العمر 26 عاما بكسر في مشط القدم والتواء في الكاحل خلال مباراة مع فريقه باريس سان جيرمان في 25 فبراير الماضي.

وأكد نيمار أن حالته تتحسن بشكل جيد "وكل شيء على ما يرام".

وسيلعب المنتخب البرازيلي مباراته الأولى أمام سويسرا في 17 يونيو، بعد أن يخوض مباراتين وديتين أمام كرواتيا في الثالث من يونيو والنمسا في العاشر من الشهر ذاته.

وأصبح نيمار أغلى لاعب في العالم عندما انضم الى باريس سان جيرمان من برشلونة في أغسطس الماضي مقابل 222 مليون يورو (273.6 مليون دولار).