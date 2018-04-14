صلاح أفضل هداف أفريقي في الدوري الإنجليزي

واصل اللاعب المصري الدولي محمد صلاح صناعة التاريخ مع فريقه ليفربول وانفرد اللاعب بالرقم القياسي لعدد الأهداف التي يسجلها أي لاعب أفريقي في موسم واحد بالدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وسجل صلاح "السبت" الهدف الثاني لفريقه في المباراة أمام بورنموث بالمرحلة الرابعة والثلاثين من الدوري الإنجليزي ليرفع رصيده في قائمة هدافي المسابقة هذا الموسم إلى 30 هدفاً بفارق هدف واحد أمام الرقم القياسي السابق لأي لاعب أفريقي في الدوري الإنجليزي والذي حققه الإيفواري الدولي السابق ديدييه دروجبا في موسم 2009 / 2010 عندما سجل 29 هدفا لتشيلسي.

وعادل صلاح اليوم رصيد الأسطورة آيان راش نجم ليفربول السابق والذي سجل 40 هدفا لليفربول في مختلف المسابقات موسم 1986 / 1987 .

ويقترب صلاح أيضا من معادلة آخر أكبر رصيد من الأهداف يسجله أي لاعب مع فريق إنجليزي في مختلف المسابقات وهو الرقم المسجل باسم البرتغالي كريستيانو رونالدو في موسم 2007 / 2008 حيث سجل 42 هدفا لمانشستر يونايتد قبل شهور من انتقاله إلى ريال مدريد الإسباني.