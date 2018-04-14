رسائل متبادلة بين روما وصلاح قبل الموقعة الحاسمة

وجه نادي "آيه إس روما" الإيطالي، الجمعة، رسالة إلى نجمه السابق المصري، محمد صلاح، وذلك قبل اللقاء الناري الذي يجمع بين ذئاب العاصمة وليفربول الإنجليزي في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ونشر الحساب الرسمي لنادي روما على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة متحركة لصلاح وهو يحيي الجمهور، وكتب أسفلها: "سنكون متنافسين لمدة 180 دقيقة، ولكننا سنبقى أصدقاء مدى الحياة (...) نتطلع إلى رؤيتك مرة أخرى".

ورد صلاح على التغريدة قائلا: "لقد أمضيت عامين رائعين في روما. المشجعون لا يصدقون لقد أظهروا لي دائما الحب والاحترام".

وأوقعت قرعة نصف نهائي أبطال أوروبا ليفربول الإنجليزي في مواجهة روما الإيطالي، حيث يقام ذهاب نصف النهائي للمسابقة في 24 أبريل الجاري في ستاد الأنفيلد، والإياب في الأول من مايو المقبل في ستاد الأوليمبيكو.

ويبحث ليفربول عن لقبه السادس في دوري الأبطال والأول منذ 2005، ويعول بشكل أساسي على صلاح لاعب روما السابق، الذي يتصدر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم، وسجل 39 هدفا في مختلف المسابقات.

أما روما، وهو الوحيد بين الفرق الأربعة الذي لم يحرز اللقب الأوروبي في تاريخه، فحقق مفاجأة كبرى في ربع النهائي بإقصائه برشلونة متصدر الدوري الإسباني.

وتعود آخر مواجهة بين ليفربول وروما في دوري أبطال أوروبا، إلى دور المجموعات لموسم 2001-2002، عندما تعادل الفريقان سلبا في روما، بينما تفوق ليفربول على ملعبه بنتيجة 2-صفر.

يذكر أن صلاح انتقل من روما إلى ليفربول مقابل 42 مليون يورو (50 مليون دولار) في يونيو الماضي في صفقة جعلته أغلى لاعب عربي وأفريقي.