صلاح يحقق إنجازاً غير مسبوق في تاريخ الدوري الإنجليزي

فاز اللاعب المصري، محمد صلاح، المحترف في فريق ليفربول، بجائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليغ"، وذلك للمرة الثالثة خلال هذا الموسم.

كان صلاح قد توج مرتين مع ليفربول بالجائزة، خلال شهري نوفمبر وفبراير.

وحقق محمد صلاح بفوزه بالجائزة هذا الشهر، رقما قياسيا، حيث يعتبر أول لاعب يحصد الجائزة ثلاث مرات في موسم واحد، بحسب ما أعلن حساب الفيفا الرسمي على "تويتر".

ويعتبر صلاح سادس لاعب في تاريخ بريمرليغ يحصد الجائزة مرتين على التوالي في نفس الموسم، بعد روبي فاولر ودينيس بيركامب وكريستيانو رونالدو وهاري كين وجيمي فاردي.