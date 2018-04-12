بايرن ميونخ يجدد عقدي "ريب وروب"

توصل اللاعبان المخضرمان الفرنسي فرانك ريبيري والهولندي آريين روبن لاتفاق مع ناديهما بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم على تجديد تعاقدهما مع النادي البافاري، حسبما أشارت العديد من وسائل الإعلام الألمانية اليوم الخميس.

وذكرت صحيفة "شبورت بيلد" ومجلة "كيكر" الألمانيتان الرياضيتان وكذلك شبكة "سكاي" أن اللاعبين وافقا على تمديد ارتباطهما بالنادي حتى 30 يونيو 2019.

ويلعب ريبيري، الذي احتفل بعيد ميلاده الخامس والثلاثين يوم السبت الماضي، لفريق بايرن منذ 2007، حيث انتقل للفريق قادما من مارسيليا الفرنسي مقابل 30 مليون يورو.

وكان روبن (34 عاما) انتقل لبايرن في 2009 قادما من ريال مدريد الإسباني مقابل 24 مليون يورو.

وكان ريبيري وروبن من العناصر المهمة والأساسية في نجاح بايرن خلال المواسم الماضية، كما كان اللاعبان جزءا من الفريق الذي حقق إنجاز الثلاثية التاريخية (دوري وكأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا) في عام 2013.

وتوج ريبيري مع بايرن بلقب الدوري الألماني (بوندسليجا) ثماني مرات، وهو رقم قياسي يتساوى فيه مع كل من حارس المرمى الألماني السابق أوليفر كان ونجوم منتخب ألمانيا السابقين محمد شول وفيليب لام وباستيان شفاينشتيجر.

ويستطيع ريبيري الآن الانفراد بالرقم القياسي إذا استكمل إجراءات تجديد العقد مع بايرن وفاز مع الفريق بلقب البوندسليجا في الموسم المقبل.

وفي المقابل، توج روبن بلقب البوندسليجا مع بايرن سبع مرات.

ويمثل الثنائي المعروف بلقب "ريب، وروب" اثنين من أكثر النجوم شهرة في صفوف بايرن.

وقال يوب هاينكس، المدير الفني لبايرن، حديثا عن اللاعبين: "إنهما متحفزان للغاية، من المهم وجود مثل هذين القائدين مع الفريق".