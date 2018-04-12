"يويفا" يستوضح "فيفا" عن إنشاء بطولة جديدة للأمم

طالبت اللجنة التنفيذية بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي للعبة (فيفا)، بتقديم تفاصيل عما تردد عن تقدم إحدى المجموعات الاستثمارية بعرض بقيمة 25 مليون دولار لرعاية بطولة كأس العالم للأندية الموسعة وإنشاء بطولة دوري للمنتخبات الوطنية.

قال راينهارد جريندل، رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم: "طالب جميع ممثلي يويفا بالمجلس التنفيذي لفيفا إنفانتينو تزويدنا بالبيانات المكتوبة لهذا المقترح، والتعرف إلى هوية مقدمي العروض، وما هي الفترة الزمنية التي يتضمنها العرض".

وأضاف جريندل، الذي تحدث في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء في العاصمة الألمانية برلين، أنه حتى يتم تقديم معلومات تفصيلية، فإنه من غير المعقول الإدلاء بأي تصريحات.

ذكر تقرير نشرته صحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية في وقت سابق من الأسبوع الجاري، أن إحدى المجموعات الاستثمارية في الشرق الأوسط وآسيا، تسعى للحصول على رعاية بطولة مونديال الأندية، بالإضافة لبطولة جديدة للمنتخبات الوطنية.

كشف إنفانتينو عن العرض خلال اجتماع المجلس التنفيذي لفيفا، الذي عقد بالعاصمة الكولومبية بوجوتا الشهر الماضي، بحضور ثمانية ممثلين عن يويفا من بينهم جريندل.

لم يتمكن إنفانتينو، خلال اجتماع المجلس التنفيذي، من تقديم خطط بشأن إجراءات تعديلات على نظام بطولة مونديال الأندية بمشاركة 24فريقا.

يدرس فيفا إقامة البطولة كل أربعة أعوام بمشاركة 24 فريقا، بدلا من إجرائها سنويا بمشاركة سبعة فرق (أبطال بطولات الأندية في القارات الستة بالإضافة إلى بطل الدوري في الدولة المضيفة) كما هو متبع حاليا.

تم تأجيل اتخاذ القرار النهائي بشأن إجراء تعديلات محتملة في البطولة، بالإضافة لمناقشة الاقتراح المقدم من يويفا بإنشاء بطولة الأمم العالمية، كدورة مصغرة لبطولة كأس العالم.

كانت رابطة الأندية الأوروبية، التي تضم أكثر من 200 فريق من صفوة القارة الأوروبية، رفضت أية خطط لإنشاء بطولات جديدة للأندية خلال اجتماعها السنوي الذي عقد الشهر الماضي في العاصمة الإيطالية روما.