كلوب:أعتذر.. اعتقدت تأهل روما مزحة سخيفة

اعتذر الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول عما اعتقده مزحة سخيفة من الصحافة عندما أخبروه أن روما أقصى برشلونة وتأهل إلى نصف نهائي الأبطال.

ولم يكن أحد يتوقع بلوغ روما هذه المرحلة من دوري الأبطال، لا سيما بعد تخليه عن عنصرين بارزين في صفوفه نهاية الموسم الماضي هما المصري محمد صلاح الذي يتألق بشكل كبير هذا الموسم في صفوف ليفربول وسجل 39 هدفا في مختلف المسابقات، إضافة إلى المدافع الألماني انطوني روديغز المنتقل الى تشلسي. كما شهدت نهاية الموسم الماضي اعتزال النجم التاريخي للنادي فرانشيسكو توتي.

وشكل إنجاز روما مفاجأة لكثيرين من بينهم مدرب ليفربول الألماني يورغن كلوب الذي قال بعد فوز فريقه على سيتي «أبلغوني بنتيجة روما في نهاية المباراة، إلا أنني اعتقدت أنها مزحة».

أضاف «لا يعني ذلك إنني لا أحترم روما، بل على العكس. ما حققه من خلال بلوغه نصف النهائي إنجاز ضخم لا سيما بعد خسارته لصلاح».