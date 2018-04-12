أوين يحمّل ميسي وسواريز مسؤولية السقوط

أكد اللاعب الإنجليزي السابق، مايكل أوين، أن الأرجنتيني ليونيل ميسي والأوروغواياني لويس سواريز يتقاعسان عن القيام بدورهما الدفاعي مع برشلونة.

وقالت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية أمس أن أوين انتقد بشدة كل من ميسي وسواريز عقب خروج برشلونة من دوري أبطال أوروبا.

وقال أوين : «هذا أمر غير معقول، عندما ننظر إلى الإحصائيات وإلى كل شيء فإنها تخبرك بأن هذا أمر غير معقول، ولكن عينيك لا تكذبان».

وأضاف: «لست متأكداً من إمكانية ألا تستقبل أهدافاً في حين يوجد هناك مهاجمان لا يساهمان في الدفاع».

واستقبلت شباك برشلونة ثلاثة أهداف فقط خلال آخر تسع مباريات له في الأبطال ، مما يجعل أهداف روما الثلاثة بمثابة مفاجأة كبرى للكثيرين.

ولكن ليس لأوين الذي اعتبر هذه الإحصائية غير معبرة عن الواقع الحقيقي لبرشلونة. وسدد روما 17 مرة على مرمى برشلونة، منها 10 محاولات في الشوط الأول، ليسجل ثلاثة أهداف ويثأر لخسارته في مباراة الذهاب ومن ثم العبور إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

واستطرد أوين قائلا: «إنهم يدافعون بثمانية لاعبين أمام 11 وأنا لست متأكداً من أنه يمكنك القيام بهذا في المستويات العالية».