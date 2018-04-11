دراسة جيولوجية: أهداف ميسي تتسبب في زلازل بإسبانيا

كشفت مجموعة من التجارب العلمية، أن الأرض تهتز في مدينة برشلونة كلما سجل ليونيل ميسي هدفا.

ووفقا لما نشرته هيئة الإذاعة البريطانية، قامت مجموعة من العلماء بثبيت جهاز قياس الاهتزازات الأرضية قرب ملعب كامب نو.

وسجل الجهاز اهتزازات أرضية واضحة للغاية، بسبب رد فعل الجماهير في الملعب وتحديدا عند إحراز ميسي لأهداف.

وسجلت الاهتزازات أعلى معدل لها خلال مباراة العودة بين برشلونة وباريس سان جيرمان الموسم الماضي في دوري أبطال أوروبا، عندما حول برشلونة هزيمته في الذهاب برباعية نظيفة إلى فوز بنتيجة 6-5 بمجموع المباراتين.

وأكد العلماء أن جماهير الحفلات الموسيقية يحدثون اهتزازات منتظمة عكس جماهير الكرة، كونهم يرقصون على إيقاع موسيقي منتظم، بينما جماهير كرة القدم حركاتهم غير منتظمة.