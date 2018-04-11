روما يحقق "ريمونتادا" تاريخية أمام برشلونة

حقق روما الإيطالي "المعجزة" وأقصى برشلونة الاسباني بعدما عوض خسارته الكبيرة ذهابا 1-4 بفوزه ايابا على ارضه 3-صفر، ليبلغ الثلاثاء الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ 1984.

ويدين نادي العاصمة الإيطالية بإنجازه الكبير إلى البوسني ادين دزيكو ودانييلي دي روسي اللذين سجلا الهدفين الأولين "6 و58 من ركلة جزاء على التوالي"، قبل أن يهديه اليوناني كوستاس مانولاس هدف التأهل برأسية في الدقيقة 82.

وهي المرة الأولى التي يتجاوز فيها روما حاجز ربع النهائي منذ عام 1984 حين وصل الى النهائي للمرة الأولى والوحيدة قبل أن يخسر أمام ليفربول الإنكليزي بركلات الترجيح.