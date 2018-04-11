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صلاح يقود ليفربول إلى نصف نهائي "الأبطال"

المصدر:
  • د ب ا
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حجز فريق ليفربول الإنجليزي مقعده في المربع الذهبي لدوري أبطال أوروبا بعدما كرر فوزه على مضيفه مانشستر سيتي وتغلب عليه 2 /1 "الثلاثاء" في إياب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا.

وتقدم البرازيلي غابريل غيسوس بهدف لسيتي بعد مرور دقيقتين فقط من بداية المباراة ولكن النجم المصري محمد صلاح العائد من الإصابة أدرك التعادل لليفربول في الدقيقة 56 قبل أن يؤكد البرازيلي روبرتو فيرمينو فوز ليفربول بهدف ثان في الدقيقة 77 .

وحسم ليفربول مباراة الذهاب على ملعبه بثلاثة أهداف دون رد ليتفوق في مجموع اللقاءين بنتيجة 5 /1.

 

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