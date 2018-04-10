آخر الأخبار

صلاح أساسياً مع ليفربول وأغويرو بين بدلاء سيتي

التاريخ:
طباعة Email

سيلعب الدولي المصري المتألق محمد صلاح أساسيا مع ليفربول أمام مانشستر سيتي في إياب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم اليوم الثلاثاء على ملعب الاتحاد بعد تعافيه من إصابة في أعلى الفخذ.

وغاب صلاح عن تعادل بدون أهداف مع إيفرتون في قمة مرسيسايد يوم السبت الماضي بالدوري الممتاز وسيلعب أساسيا في خط هجوم المدرب يورغن كلوب التقليدي المؤلف من ساديو ماني وروبرتو فيرمينو حيث يسعى ليفربول للحفاظ على تقدمه ذهابا 3-صفر.

والتغيير الوحيد في تشكيلة ليفربول عن مباراة الذهاب الأسبوع الماضي هو مشاركة جورجينيو فينالدم في خط الوسط بدلا من الموقوف جوردان هندرسون.

وترك بيب غوارديولا مدرب سيتي القائد فينسن كومباني على مقاعد البدلاء ودفع بتشكيلة هجومية تضم ثلاثة مدافعين فقط.

وسيبدأ البرازيلي جابرييل جيسوس في الهجوم بينما سيجلس الأرجنتيني سيرجيو أغويرو على مقاعد البدلاء.

 

كلمات دالة:
طباعة Email

تعليقات

comments powered by Disqus
↑ أعلى
Happiness Meter Icon