صلاح أساسياً مع ليفربول وأغويرو بين بدلاء سيتي

سيلعب الدولي المصري المتألق محمد صلاح أساسيا مع ليفربول أمام مانشستر سيتي في إياب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم اليوم الثلاثاء على ملعب الاتحاد بعد تعافيه من إصابة في أعلى الفخذ.

وغاب صلاح عن تعادل بدون أهداف مع إيفرتون في قمة مرسيسايد يوم السبت الماضي بالدوري الممتاز وسيلعب أساسيا في خط هجوم المدرب يورغن كلوب التقليدي المؤلف من ساديو ماني وروبرتو فيرمينو حيث يسعى ليفربول للحفاظ على تقدمه ذهابا 3-صفر.

والتغيير الوحيد في تشكيلة ليفربول عن مباراة الذهاب الأسبوع الماضي هو مشاركة جورجينيو فينالدم في خط الوسط بدلا من الموقوف جوردان هندرسون.

وترك بيب غوارديولا مدرب سيتي القائد فينسن كومباني على مقاعد البدلاء ودفع بتشكيلة هجومية تضم ثلاثة مدافعين فقط.

وسيبدأ البرازيلي جابرييل جيسوس في الهجوم بينما سيجلس الأرجنتيني سيرجيو أغويرو على مقاعد البدلاء.