فيديو.. "فيفا" يكشف عن أجمل هدف في تاريخ كأس العالم

اختير الهدف الذي سجله لاعب منتخب المكسيك مانويل نيغريتي أرياس، في ربع نهائي كأس العالم التي استضافتها بلاده في 1986، الأفضل في تاريخ البطولة، من قبل الجماهير، وفقاً لما أعلنه الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وجاء تصويت الجماهير المشاركة لصالح هدف نيغريتي، الذي تنافس مع 31 هدفاً.

وسجل نيغريتي الهدف الرائع، وفقاً لوصف "فيفا"، من تسديدة مقصية ساقطة خلال مباراة المكسيك أمام بلغاريا في ثمن نهائي مونديال 1986، والتي انتهت بهدفين نظيفين لأصحاب الأرض، وكان ذلك هو الهدف الأول بحلول الدقيقة 34 على ملعب "أزتيكا".

وجاء هدف البرازيلي إدير في شباك روسيا بمونديال إسبانيا 1982، من تسديدة قوية من خارج المنطقة، في المركز الثاني خلف نيغريتي، بعد أن وصل كلاهما للقائمة النهائية لأفضل هدفين.

كما شهدت المنافسة حضور أهداف جميلة أخرى، مثل: هدف البرازيلي بيليه ضد السويد في مونديال 1958، والأرجنتيني مارادونا في إنجلترا عام 1986 أيضاً، والهولندي بيركامب أمام الأرجنتين في نسخة 1998، وماكس رودريغيز في شباك المكسيك بمونديال 2006، وكذلك الكولومبي خاميس رودريغيز ضد أوروغواي في 2014.

يذكر أن مشوار منتخب المكسيك في نسخة 1986 التي استضافها انتهى عند الدور ربع النهائي، بعد الخسارة أمام ألمانيا الغربية بركلات الترجيح 1-4، بعد أن سيطر التعادل السلبي على اللقاء، في حين كان اللقب وقتها من نصيب الأرجنتين.

وشارك في التصويت لاختيار أفضل هدف في تاريخ المونديال مئات الآلاف من المشجعين في كل أنحاء العالم، عبر الصفحة المخصصة لبطولة كأس العالم على فيس بوك، وذلك في الفترة بين 31 مارس المنقضي، و9 أبريل الجاري.