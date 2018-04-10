السيتي يرنو لـ "ريمونتادا" أمام "الريدز" والبرصا لحسم التأهل في روما

يستضيف ملعب الاتحاد اليوم قمة مباريات الإياب في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث يستضيف نادي مانشستر سيتي نادي ليفربول.

ويسعى السيتي لتحقيق "ريمونتادا" تاريخية والتأهل بعد الخسارة في الذهاب بنتيجة 3-0.

وأكد "بيب غوارديولا" أنه يثق في لاعبيه من أجل تحقيق "الهدف المستحيل" والمرور للدور المقبل.

من جهة أخرى، يعول كلوب على "محمد صلاح" لحسم الأمور، حيث يعلم جيدا أن تسجيل هدف واحد كفيل بقتل المباراة.

وأكد مدرب "الريدز" أنه لن يلعب الدفاع، بل سيلعب بطريقته المعتادة، وسيبحث عن افتكاك تأشيرة التأهل للدور النصف نهائي.

في السياق نفسه، يسعى نادي برشلونة لحسم أمور التأهل في روما سهرة اليوم عندما يواجه ذئاب العاصمة بعد الفوز المحقق عليهم ذهابا.

وكان النادي الكتالوني قد فاز بنتيجة 4-1، وبالتالي وضع قدما ونصف في المربع الذهبي لدوري الأبطال.

كما سيلعب مدرب روما كل أوراقه الهجومية من أجل الجماهير التي ستكون حاضرة في الأولمبيكو.

فقد وعدهم بتقديم عرض كروي مميز، ولن يقف "ميسي" مكتوف الأيدي، وهو الذي يريد التألق في هذا الملعب التاريخي.