كابيلو يعتزل التدريب

أعلن التقني الإيطالي المخضرم فابيو كابيلو، اليوم الاثنين، اعتزاله مهنة التدريب، بعد 31 سنة قضاها في هذه المهنة الكروية.

وكان نادي جينغسو سونينغ الصيني آخر فريق دربه كابيلو، قبل أن تُنهى مهامه أواخر مارس الماضي، بِحجّة سلبية النتائج المسجّلة.

وقال فابيو كابيلو، البالغ من العمر 71 سنة: "فعلتُ كل ما أريد، وأنا جدّ سعيد بِما حققته في مجال التدريب".

ونقلت تقارير صحفية إيطالية عن فابيو كابيلو قوله إنه سيتفرّع بعد اعتزال مهنة التدريب، للتحليل الفني التلفزيوني.

وأشرف فابيو كابيلو على تدريب نوادٍ كبيرة مثل ميلان آسي وجوفانتوس وروما الإيطالية، وريال مدريد الإسباني. كما أمسك بالزمام الفني لِمنتخبَي إنجلترا وروسيا.

وإذا كان كابيلو قد فشل في مهامه التدريبية مع المنتخبات، إلّا أنه نجح على مستوى الأندية، حيث حصد لقب رابطة أبطال أوروبا العام 1994 مع ميلان آسي، و7 ألقاب بطولة إيطاليا، ولقبَين في بطولة إسبانيا، فضلا عن تتويجات أخرى كبيرة.

وترك فابيو كابيلو بصمة قوية في عالم التدريب، ميّزتها الصّرامة والدّهاء التكتيكي والواقعية في تفضيل النتيجة على حساب العروض. كما يُصنّفه النقاد كأحد أحسن المدربين في تاريخ كرة القدم.