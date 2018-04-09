"توريس" يغادر أتلتيكو مدريد نهاية الموسم الجاري

أعلن اللاعب الإسباني فيرناندو توريس أنه سيرحل نهاية الموسم الجاري عن ناديه أتلتيكو مدريد، معترفا بأن قراره بالرحيل لم يكن سهلا.

وقال توريس: "عندما جئت (إلى النادي) في سن العاشرة اعتقدت دائما أن أتلتيكو سوف يكون بيتي، أنا أستمتع مع أتلتيكو الذي دائما ما حلمت به، هذا سوف يكون الموسم الأخير لي في النادي، لم يكن قراراً سهلاً، ولكنني أشعر بأنني مجبر على قوله للجماهير".

وانضم توريس إلى قطاع الناشئين في أتلتيكو مدريد عندما كان طفلا، وأصبح إحدى أيقونات جماهير الفريق منذ العام 2001، الذي شهد مشاركته في أولى مبارياته مع النادي.

وفي 2007 انتقل توريس إلى ليفربول، قبل أن يصبح لاعبا لتشيلسي في 2011، حيث لعب هناك ثلاثة مواسم ونصف الموسم.

وفي العام 2014 رحل معارا إلى إي سي ميلان الإيطالي، وفي 29 ديسمبر 2014 عاد مرة أخرى لصفوف أتلتيكو مدريد، ولكن خلال فترته الثانية مع النادي الإسباني لم يحظ بدور مهم مع المدير الفني للفريق، الأرجنتيني دييجو سيميوني.

وفي بيان رحيله، وصف توريس علاقته مع مدرب أتلتيكو مدريد بـ "الاحترافية".

وفي ظل الغموض الذي يكتنف مستقبله، تكهنت الصحافة الإسبانية أن توريس يقترب من الانتقال للدوري الصيني في الموسم المقبل.

وأكمل توريس، الذي فاز مع المنتخب الإسباني ببطولتي كأس أمم أوروبا وكأس العالم، في رسالة لجماهيره، قائلاً: "يتبقى لنا شهر تقريباً معا، وأتمنى أن تبقوا معي، لا يزال لدينا الكثير من المباريات على ملعبنا".