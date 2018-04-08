بالفيديو.. رونالدو يُكرر مقصيته المُذهلة

تشهد صالة نادي الجزيرة بأبوظبي في السابعة من مساء اليوم، نهائي بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، لكرة السلة بين فريقي الوصل والشارقة في نهائي يعلن عن بطل جديد في اللعبة هذا الموسم بعد أن احتكر فريق شباب الأهلي- دبي لقبي أول بطولتين هذا الموسم،