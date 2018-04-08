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بالفيديو.. رونالدو يُكرر مقصيته المُذهلة

المصدر:
  • يورو سبورت
التاريخ:
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سجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مقصية رائعة في تدريبات فريقه ريال مدريد صبيحة السبت قبل لقاء أتلتيكو مدريد اليوم الأحد.

وجاءت المقصية مُشابهة لتلك التي سجلها سهرة الثلاثاء الماضي في منافسة دوري أبطال أوروبا ضد جوفنتوس الإيطالي.

وانتهت مواجهة ريال مدريد لغريمه أتلتيكو مدريد التي أقيمت اليوم الأحد بملعب سانتياغو بيرنابيو لحساب الجولة الـ 31 من الليغا، بالتعادل 1-1.

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